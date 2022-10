Bundesliga : Un Klassiker sous le signe de la jeunesse

Cet affrontement entre les deux plus puissants clubs allemands a toujours trouvé un vainqueur en championnat au cours des six dernières saisons, très souvent à l'avantage du Bayern (10-2). À la clef du match de samedi : la première place au classement pour le vainqueur. Avec 15 points, Munich et Dortmund comptent deux points de retard sur l'inattendu duo de tête composé de l'Union Berlin et de Fribourg qui jouent dimanche (respectivement à Stuttgart et à Berlin contre le Hertha). Si la saison passée, ils n'étaient encore que de jeunes talents en devenir à 18 ans, Jude Bellingham et Jamal Musiala ont franchi une nouvelle étape dans leur carrière depuis le début de l'exercice 2022/23, s'imposant comme rouages essentiels de leur équipe.

Au Borussia Dortmund, Bellingham a marqué lors de chacun des trois premiers matches de la phase de groupes de la Ligue des champions, contre Copenhague (victoire 3-0), Manchester City (défaite 2-1) et le Séville FC (victoire 4-1). Avant lui, seul un "teenager" avait réussi pareil exploit : Erling Haaland (à l'automne 2019 avec Salzbourg), dont l'ombre plane encore sur Dortmund depuis son départ pour Manchester City à l'été 2022. Cerise sur le gâteau pour Bellingham : il a porté à seulement 19 ans le brassard de capitaine en Bundesliga contre Cologne (défaite 3-2) et à Séville, en l'absence de Marco Reus, blessé à un ligament de la cheville droite mi-septembre et sur le chemin du retour.

Parcours fortement imbriqués

À 600 kilomètres au sud-est, Jamal Musiala lui aussi n'arrête pas d'impressionner supporters, coéquipiers et dirigeants, au sein d'un pléthorique effectif munichois en attaque entre Thomas Müller, Leroy Sané, Sadio Mané, Kingsley Coman, Serge Gnabry ou Eric Maxim Choupo-Moting. Meilleur buteur (5) et meilleur passeur (3) en championnat, Musiala multiplie les prestations de gala, comme il y a une semaine face au Bayer Leverkusen, impliqué sur trois des quatre buts. "Jamal montre de match en match ce qu'il a en lui. Il est très constant. Avec lui, on voit très bien qu'il parvient toujours à jouer à son meilleur niveau. Il nous apporte beaucoup de joie pour le moment", a apprécié le patron du club, Oliver Kahn. "C'est un joueur clé pour le Bayern et l'Allemagne. Il est impliqué dans les moments décisifs et Jamal est l'un des joueurs les plus importants dont on dispose", a complimenté le capitaine Manuel Neuer.

Bellingham et Musiala n'en seront pas à leur premier Klassiker, mais ce sera bien la première fois qu'ils seront tous les deux au centre de l'attention. Nés en 2003 à quatre mois d'écart, leurs parcours depuis leur enfance sont fortement imbriqués. A 7 ans, Jamal Musiala a quitté Fulda, où il a grandi dans le centre de l'Allemagne, pour Southampton, sa mère Carolin se rendant Outre-Manche pour ses études. Un an plus tard, il perce à l'académie de Chelsea quand au même moment Bellingham commence à briller à Birmingham. Tous deux se sont connus dans les sélections anglaises de jeunes dès les U15 alors qu'ils n'avaient que 13 ans. Puis, ils se sont perdus de vue : en 2019, la mère de Musiala rentre en Allemagne et le Bayern saute sur l'occasion pour recruter Jamal. Un retour dans son pays natal qui s'accompagne avec le choix de jouer pour la Mannschaft quand Bellingham pousse chez les Three Lions. Et depuis, ils se retrouvent à intervalles réguliers pour le Klassiker, puisqu'à l'été 2020, malgré les intérêts de Liverpool et Manchester United, Bellingham a opté pour le Borussia.