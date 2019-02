Bundesliga: Stuttgart et Pavard ne gagnent toujours pas

Sans victoire depuis le 15 décembre dernier, le VfB Stuttgart enregistre ce vendredi, en ouverture de la 23e journée de Bundesliga, un match nul (1-1) à l'occasion de son déplacement sur le terrain du Werder Brême.

Les visiteurs avec leur champion du monde Benjamin Pavard, encore titulaire en défense, avaient pourtant très tôt pris les devants avec l'ouverture du score de Steven Zuber (2e), mais l'égalisation intervenait avant la pause par Davy Klaassen (45e). Au classement, Stuttgart, toujours en position de barragiste, revient à 2 points d'Augsburg, premier non relégable ; le Werder pointe à la 9e place.

