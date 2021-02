Bundesliga : Schalke-Dortmund, le derby de tous les dangers

La semaine a été animée pour le Borussia Dortmund. En difficulté en Bundesliga (6e), avec trois défaites concédées lors de ses cinq derniers matchs, le BVB a d’abord officialisé, lundi, l’identité de son futur entraîneur, Marco Rose, aujourd’hui à Mönchengladbach et qui prendra ses fonctions la saison prochaine. Avant de remporter une belle victoire deux jours plus tard sur la pelouse du FC Séville (2-3), en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, grâce à un grand Erling Haaland, auteur d’un doublé et d’une passe décisive en Andalousie.



Une prestation qu’il va falloir confirmer en championnat, car le temps presse pour les hommes d’Edin Terzic, ancien adjoint de Lucien Favre nommé entraîneur principal en décembre et qui retrouvera son ancien rôle aux côtés de Rose lors du prochain exercice. A l’aube de la 22e journée, Thomas Meunier, de retour de blessure à Séville, et ses coéquipiers accusent en effet six longueurs de retard sur la quatrième et dernière place qualificative pour la C1, actuelle propriété de Wolfsbourg.

Le 158e derby de la Ruhr Et quoi de mieux qu’un derby de la Ruhr, 158e du nom, pour se relancer ? Surtout chez des voisins de Schalke 04 toujours au plus mal. Bons derniers du classement, les joueurs de Gelsenkirchen n’ont gagné qu’un seul de leurs 37 derniers matchs de Bundesliga, le 9 janvier dernier face à Hoffenheim (4-0). Et si Schalke domine toujours au nombre des affrontements dans l’histoire du Revierderby (60 victoires à 54), Dortmund, qui reste sur trois victoires et un nul face à son rival en championnat, a pris les devants en Bundesliga (35 victoires à 32), et compte bien accentuer son avance samedi (18h30).



"Ce qui s’est passé avant ne compte pas. Il faut gagner le derby. Parce qu’il n’y a rien de mieux pour un fan du Borussia", a souligné Terzic vendredi en conférence de presse, rappelant que le derby est toujours "indépendant du classement. Et les fans veulent que vous vous battiez pour ce maillot, et que vous gagniez. On sera présent." Un ex et futur adjoint qui espère récupérer Thorgan Hazard et Dan-Axel Zagadou pour ce duel toujours très attendu. Du côté de Schalke, on compte sur un exploit du prodige américain Matthew Hoppe (19 ans, 5 buts) pour entretenir le fol espoir du maintien, alors que l’actuel barragiste (Bielefeld) compte 9 points d’avance.