Bundesliga: Schalke 04 et Fribourg en balade 

Deux matches avaient lieu ce dimanche en Allemagne dans le cadre de la quatrième journée de Bundesliga. Schalke 04 se déplaçait sur le terrain du promu Paderborn et s’est facilement imposé 5-1 grâce à un doublé d’Amine Harit (71e, 85e) et des buts signés Salif Sané (33e), Suat Serdar (49e) et Ahmed Kutuku (83e).

Cauly Oliveira-Souza avait pourtant ouvert le score pour les locaux à la 8e minute. Schalke 04 remonte ainsi à la sixième place tandis que Paderborn est avant-dernier avec un point en quatre matches.

Hoffenheim s’est par ailleurs lourdement incliné à domicile face à Fribourg (0-3). Christian Gunter (11e), Janik Haberer (38e) et Nils Petersen à la (59e ) sont les buteurs pour les visiteurs. Fribourg pointe à une surprenante troisième place, Hoffenheim est treizième.