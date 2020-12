Bundesliga : Ryan Sessegnon, un apprentissage compliqué

L'adaptation ne semble pas se passer aussi sereinement que cela. Le 5 octobre dernier, dans les toutes dernières heures du Mercato estival, le défenseur (ou milieu de terrain) anglais Ryan Sessegnon (20 ans) était alors prêté par Tottenham Hotspur, du côté du club du TSG Hoffenheim, en Allemagne. Un petit peu plus de deux mois après, le natif de Roehampton ne s'est clairement pas encore adapté à son nouvel environnement à Sinsheim-Hoffenheim. Depuis son arrivée dans le Bade-Wurtemberg, le numéro 17 a pris part à dix rencontres avec sa nouvelle formation, toutes compétitions confondues, soit six matchs de Bundesliga et quatre de Ligue Europa. La cinquième rencontre de Coupe d'Europe de son club, il l'avait passée intégralement sur le banc des remplaçants.

Sessegnon n'a marqué qu'une fois avec Hoffenheim



C'était alors le 5 novembre dernier, à l'occasion de la 3eme journée de la phase de groupes de la compétition, contre les Tchèques de Liberec (5-0). Parmi les dix autres rencontres auxquelles il a donc pris part, Sessegnon a été titularisé à sept reprises, pour cinq matchs disputés intégralement. A noter que, le 26 novembre dernier, lors de la 4eme journée de la phase de poules de la Ligue Europa, sur la pelouse de Liberec (0-2), le jeune joueur avait alors été sorti à la pause.

Toujours est-il qu'en dix rencontres, le footballeur a bien trouvé la faille, mais à une seule petite reprise. C'était alors le 21 novembre dernier, à l'occasion de la 8eme journée de Bundesliga, contre Stuttgart (3-3). Alors que son équipe était menée (1-2), Ryan Sessegnon, parfaitement trouvé par l'attaquant international croate Andrej Kramaric (29 ans), était parvenu à égaliser, juste après la pause, soit à la 48eme minute de jeu.

Sessegnon s'était révélé du côté de Fulham

donc, et qui rappelle grandement celui que le principal intéressé a également enregistré au sein du club auquel il appartient toujours, à savoir Tottenham. En effet, le 8 août 2019, le joueur de 20 ans avait alors signé un contrat de six ans en faveur des Spurs. En rejoignant l'Allemagne, l'Anglais présentait le bilan, avec la formation entraînée aujourd'hui par José Mourinho, d'un petit but marqué en douze rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Après s'être révélé du côté de Fulham, Sessegnon a du mal, pour le moment, à confirmer.