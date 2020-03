Bundesliga : Pour Lucas Hernandez, le temps presse

Près de quatre mois à l’infirmerie ont considérablement assombri l’avenir à court terme de Lucas Hernandez en Bavière. Signé l’été dernier contre 80 M€, le deuxième transfert le plus cher de l’histoire pour un défenseur, l’ancien de l’Atlético Madrid a vite déchanté en Allemagne. Le 22 octobre, le Tricolore est victime d’une rupture d’un ligament interne de la cheville droite. Installé tantôt dans le couloir gauche tantôt dans l’axe central par Robert Kovac, l’ex-Colchonero suit dès lors depuis les tribunes le changement de coach à la tête de l’effectif munichois et l’arrivée d’Hansi Flick sur le banc du Bayern.

Remplaçant de luxe derrière le crack Davies

Avec son nouvel entraîneur, le club allemand va retrouver des couleurs et un homme va émerger au sein de l’effectif : Alphonso Davies. Problème pour Hernandez : le jeune Canadien de 19 ans, impressionnant contre Chelsea en Ligue des Champions, joue à la même position de latéral que lui. Avec le repositionnement de David Alaba en défense central aux côtés de Jérome Boateng, le 4-2-3-1 mis en place par Flick ne laisse plus beaucoup d'opportunité pour une place dans le onze de départ. De fait, depuis son retour sur les terrains, Hernandez, 13 matchs cette saison, n’a eu droit qu’à une seule titularisation, contre Paderborn (3-2). "Lucas a encore besoin d’un peu de temps avant de retrouver son meilleur niveau, il faut y aller progressivement et ne pas prendre de risques." tente de dédramatiser Hansi Flick. Reste que ce pâle retour n'arrange pas le natif de Marseille, à un peu plus de trois mois de l’Euro.

Mendy et Mendy

Surtout qu’ailleurs en Europe, deux Français brillent au poste de latéral gauche. A Manchester City et au Real Madrid, Benjamin Mendy (10 sélections) et Ferland Mendy (4 sélections) se sont imposés dans des effectifs au moins aussi riches que celui du Bayern Munich. Une concurrence de haut niveau qui risque de causer quelques maux de tête à Didier Deschamps au moment de composer sa prochaine liste à la fin du mois, pour les deux dernières échéances des Bleus avant le Championnat d’Europe des Nations, contre l’Ukraine (27 mars) et la Finlande (31 mars). Du haut de ses 17 capes et de son statut de champion du monde, le Bavarois garde certainement une longueur d’avance dans l’esprit du sélectionneur. Pour le moment.