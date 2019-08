Bundesliga: Plea buteur avec Mönchengladbach

Ce samedi dans le cadre de la 2e journée de Bundesliga, l'ancien Niçois Plea a largement contribué au succès de Mönchengladbach sur la pelouse de Mayence (1-3). Buteur à la 77e, il s'est aussi mué en passeur pour Embolo (79e). Ce dernier avait remplacé Thuram peu après l'heure de jeu mais l'ex-Guingampais n'a pour sa part toujours pas fait trembler les filets en championnat. En première période, Lainer (31e) avait répondu à l'ouverture du score de Quaison en faveur de Mayence (18e).

Leverkusen et Fribourg ont également gagné ce samedi sur le même score (1-3), respectivement à Dusseldorf et à Paderborn. Les deux clubs signent une seconde victoire en autant de rencontres et rejoignent donc le Borussia Dortmund en tête. L'ancien élément du PSG, Diaby, est entré en jeu côté Bayer Leverkusen en seconde période.

Les deux autres rencontres de l'après-midi ont vu Hoffenheim arracher la victoire en fin de rencontre face au Werder Brême (3-2) et le promu berlinois, l'Union Berlin, décrocher son premier point de la saison en faisant match nul sur la pelouse d'Augsbourg (1-1).