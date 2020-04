Les supporters des clubs allemands vont devoir prendre leur mal en patience. Leur retour dans les stades n’est pas pour demain. Comme l’a fait Emmanuel Macron il y a quelques jours en France, l’État allemand s’est prononcé sur les rassemblements culturels ou sportifs avec du public. Après une concertation entre la chancelière Angela Merkel et 16 de ses ministres, il a été décidé que les manifestations de ce type resteront interdites jusqu’au 31 aout prochain. La prudence reste de mise afin de lutter contre la propagation du coronavirus.



Si reprise il y a de la Bundesliga, elle aura donc lieu dans des stades vides. Et il n’est pas du tout sûr que le football puisse reprendre. L’option espérée par la fédération était un retour aux affaires au mois de mai, mais cela parait trop prématuré à l'heure actuelle. Les clubs, eux, sont prêts à jouer dès que possible et même sans supporters, afin de sauver ce qui peut encore l’être de leurs finances. Le premier ministre allemand Markus Soder a indiqué que la question des compétitions sportives sera discutée plus en détails lors des prochaines réunions.