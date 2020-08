Bundesliga : Pas de public jusqu'à fin 2020 dans les stades

La Bundesliga version 2020-2021 reprendra le 18 septembre prochain avec le match entre le Bayern Munich et Schalke 04 (20h30) mais les stades resteront vides de supporters jusqu'à fin 2020. En effet, ce jeudi, l'Allemagne a prolongé jusqu'à la fin de l'année l'interdiction du public dans les stades dans le cadre un projet d'accord. Ledit projet a été négocié par le gouvernement d'Angela Merkel et les 16 régions allemandes.

La Bundesliga avait repris en première après l'interruption des championnats

Au début du mois d'août, Christian Seifert, le président de la ligue allemande (DFL), avait présenté un plan pour un retour partiel. Dans celui-ci, le public aurait dû accepter de transmettre des données personnelles pour un "retour à la normalité à petits pas".



Le durcissement des restrictions face à la pandémie de coronavirus est donc un coup dur pour l'ensemble des clubs de Bundesliga et Bundesliga 2, qui espéraient un retour des supporters dans les stades pour le début du prochain exercice. Pour rappel, la Bundesliga avait été le premier championnat majeur à reprendre après l'interruption suite à la pandémie, le 15 mai dernier.



C'est le Bayern Munich qui a ensuite remporté le championnat, devant le Borussia Dortmund. Par la suite, le club munichois a également remporté la Coupe d'Allemagne, face au Bayer Leverkusen (4-2). Dimanche, le club allemand a également glané sa sixième Ligue des Champions, en prenant le meilleur sur le PSG (1-0).