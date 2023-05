Bundesliga : Oliver Kahn poussé vers la sortie en fin de saison ?

La saison du Bayern Munich est loin d'être un long fleuve tranquille. Le club bavarois pourrait bien vivre son premier exercice sans titre depuis 2011 et cela serait vécu comme un immense séisme. Le Bayern, déjà éliminé de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des Champions, n'est pas certain de gagner la Bundesliga, où le Borussia Dortmund talonne l'actuel leader du championnat. Surtout, le Bayern a déjà vécu un épisode mouvementé avec le licenciement de Julian Nagelsmann et l'arrivée de Thomas Tuchel. Une décision que les supporters et les anciens du club ont toujours beaucoup de mal à accepter. Et il se trouve qu'un nouveau coup de tonnerre pourrait retentir en fin de saison. Oliver Kahn, le président du directoire, pourrait être poussé vers la sortie.

Il pourrait payer l'absence d'un buteur cette saison

D'après des informations de Sky Sport, le départ de Kahn n’est pas encore entériné. Cependant, il est peu probable qu’il poursuive sa mission au-delà de la saison en cours. Arrivé en 2021 à ce poste, l'ancien gardien du Bayern Munich pourrait payer l'absence de recrutement d'un buteur cette saison, mais également le dossier Nagelsmann, viré alors que le jeune coach allemand n'avait perdu que trois matchs et était encore en lice en C1, Coupe d'Allemagne et donc Bundesliga. D'après Sky Sport, une décision définitive concernant l’avenir d’Oliver Kahn doit être prise lors de la réunion du conseil de surveillance du 22 mai, entre la 33e et la 34e journée de Bundesliga. Mais étant donné que cette réunion devrait avoir lieu avant le dernier match de la saison, potentiellement décisif pour le titre, elle pourrait être repoussée afin de ne pas perturber les joueurs.