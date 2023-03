Bundesliga : Nkunku blessé, les regrets de son coach

Vendredi soir, le Borussia Dortmund a remporté son dixième match consécutif en 2023 en s'imposant 2-1 sur sa pelouse contre l'un de ses ennemis : le Red Bull Leipzig. Les Jaune et Noir ont inscrit leurs deux buts en première période par l'intermédiaire de Marco Reus sur penalty et d'Emre Can. A un quart d'heure du terme, Emil Forsberg a réduit la marque grâce à un service de David Raum. Ceci n'a pas été suffisant pour prendre des points importants dans la course à la Ligue des Champions. La défaite n'est pas le seul coup dur pour le RB Leipzig.

Les regrets de Marco Rose

A quelques minutes de la fin de la rencontre, Christopher Nkunku a été contraint de quitter ses coéquipiers, blessé. L'international français qui revenait à peine de blessure inquiète et a fait regretter son coach de ne pas l'avoir sorti plus tôt.

"Je crains que l'on ait probablement à nouveau perdu Cristo pour quelques jours. Il a ressenti quelque chose dans le muscle lors d'un sprint. Il y a eu un contact juste avant, il se sentait bien. Tu joues contre Dortmund, tu veux gagner, tu veux aller chercher encore un point. Au final, j'aurais dû mieux faire et j'aurais dû le sortir. Tout s'est bien passé à l'entraînement cette semaine. Maintenant, on doit voir ce qu'il y a vraiment"