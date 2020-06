Comment juger le prodige Julian Nagelsmann, au regard de sa première saison bientôt pleine à Leipzig ? Bien, voire même très bien, selon Patrick Guillou : « Il faut voir la façon dont il a métamorphosé son équipe. Il aurait pu rester dans les chaussons de Leipzig, non il a pris des risques, son équipe a la possession alors qu’elle ne l’avait pas forcément les saisons précédentes. En Allemagne, on juge surtout sur les progressions individuelles et collectives. On prend chaque élément à l’instant T et on regarde cinq mois plus tard, on fait un nouveau bilan. L’objectif est rempli, tout autant que sur les résultats. »





Nagelsmann, blessé très tôt, a démarré sa carrière de petit génie sur le banc à seulement 28 ans à Hoffenheim, qualifiant ce nouveau club de Bundesliga en Ligue des Champions. Désormais âgé de 32 ans, seul le troisième gardien est plus vieux que lui dans l’effectif de Leipzig. « Toutes proportions gardées, ça peut lui donner un profil à la Zinedine Zidane. Il faut qu’il gagne des titres afin d’être perçu différemment par les grands clubs. C’est déjà un grand, c’est aussi un futur grand dans ces grands clubs. Et il a déjà été courtisé par le Bayern et Dortmund… »





Notre consultant rappelle ses grands principes clairement calqués sur Pep Guardiola, parfaitement transposés à Leipzig : « La façon de gérer son groupe, de gérer aussi tactiquement ses matchs. Il crée ses entraînements, par les mouvements et les circuits préférentiels qui s’adaptent tout le temps à ce qu’il voit, c’est ça son projet. Toujours dans la recherche de l’espace, de la possession, de comment aider le porteur par un déplacement. Les joueurs de Leipzig ont déjà un bagage tactique beaucoup plus complet, le jeu collectif est devenu vraiment séduisant et ambitieux, ils sont capables aussi de changer de style en évoluant à trois derrière. Pour ça, il faut des jeunes qui ont faim et peuvent jouer à plusieurs postes. »





Dans la veine de Pep Guardiola donc, et bien sûr de Jurgen Klopp et Thomas Tuchel pour ses influences directes en Allemagne (il a d’ailleurs été entraîné par Tuchel en 2006-2007, en équipe réserve d’Augsbourg), Nagelsmann se remet constamment en question. Patrick Guillou étaye encore : « Avec Hoffenheim, il prenait beaucoup de buts dans le dernier quart d’heure. Et cette saison, Leipzig est l’équipe la plus efficace dans cette période avec 19 buts. Ça prouve encore son influence sur le seul paramètre qu’il peut maîtriser en match, à savoir les remplacements. Et puis, à force de travail et d’analyse, Leipzig est aussi l’équipe la plus performante sur coups de pied arrêtés avec 20 buts. »



A quatre points de la deuxième place de Dortmund, et avec trois longueurs d’avance sur le quatrième Mönchengladbach, la bande à Timo Werner et Nkunku tient son rang à quatre journées de la fin, continuant de s’installer comme le troisième larron. Et là où Dortmund a été éliminé par le PSG, Leipzig est pour le moment le seul club allemand qualifié en quarts de finale de Ligue des Champions (en attendant le Bayern contre Chelsea). Oui, Nagelsmann réussit parfaitement son premier examen de passage, et il ne sera pas évident pour Leipzig de le retenir très longtemps.