Bundesliga : Moussa Diaby, le nouveau tube de Leverkusen

Numéro 19 floqué sur le dos, l'ailier du Bayer Leverkusen paraît insaisissable. Un une-deux avec Charles Aranguiz, une passe parfaite dans le bon tempo pour Leon Bailey avant un but marqué avec brio par le Jamaïcain : Moussa Diaby vient d'offrir sa deuxième passe décisive consécutive en Ligue Europa. Dans un Ibrox Park dépité, le club allemand fonce vers une qualification en quarts de finale après un succès logique et implacable sur la pelouse des Rangers (1-3). Le match, disputé en Ecosse il y a un peu plus de deux mois, est la dernière rencontre en date du Bayer Leverkusen et de Moussa Diaby. Une pause capable de freiner sa progression express ? On devrait vite le savoir.

La reprise de la Bundesliga, suite et fin. La 26ème journée se conclut ce soir à 20h30 sur nos antennes (beIN SPORTS 1) avec un match entre le Werder Brême et le Bayer Leverkusen. Une partie ô combien importante puisqu'elle peut permettre au club de Rhénanie du Nord-Westphalie de revenir à un point de Leipzig, quatrième et de confirmer qu'il demeure toujours la troisième force du championnat d'Allemagne. Pour y parvenir, l'équipe de Peter Bosz s'appuiera sur son prodige Kai Havertz, sa fusée Leon Bailey ou encore l'expérimenté Karim Bellarabi... Mais pas que ! Avant d'être coupé dans son élan suite à la pandémie de Covid-19, Moussa Diaby faisait lui aussi figure d'incontournable sous le maillot rouge et noir. Débarqué l'été dernier contre 15 M€ en provenance du Paris Saint-Germain, l'attaquant de poche (1,70m) a pris une dimension que peu envisageait à son arrivée. En tout cas pas si rapidement.

Titulaire contre la Juve

Tantôt installé à gauche ou à droite de l'attaque, le Parisien, originaire de la capitale, a eu besoin de quelques semaines outre-Rhin pour prendre ses marques. La barrière de la langue n'aidant pas, le joueur de 20 ans a dû patienter. Avant de voir son talent et son travail récompensé. Depuis le 10 novembre, il a par exemple participé à toutes les rencontres de sa formation en Bundesliga. 15 matchs au cours desquels Diaby s'est souvent mis en lumière, pour afficher un total de 4 buts et 3 passes décisives. Une montée en puissance utile aussi en Ligue des Champions, avec deux fois 90 minutes contre le Lokomotiv Moscou et la Juventus, puis en Ligue Europa contre Porto et les Rangers. Avec dans ses deux dernières sortie une passe décisive à la clé. Pas si mal pour un jeune talent condamné à jouer les utilités au PSG.

C'est que Diaby a trouvé en Allemagne un terrain de jeu idoine à ses qualités. Ailier rapide et dribbleur, l'international Espoirs tricolore est comme un poisson dans l'eau dans le système offensif et vertical de Leverkusen. Son profil colle au football de transition cher à la Bundesliga, dans un championnat réputé pour faire confiance aux jeunes. Tout ce dont avait besoin Moussa Diaby pour s'exprimer et grandir, loin de son club formateur.