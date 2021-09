Bundesliga : Marco Rose, comment il a remis le Borussia Dortmund sur de bons rails

Le Borussia Dortmund est une équipe taillée pour jouer le titre dans son championnat d'Allemagne. Pourtant, l'année dernière, même s'il y a eu une troisième place à la clé, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, ce ne fut pas le cas. D'ailleurs, à l'issue d'une lourde défaite enregistrée à domicile, contre Stuttgart (1-5), lors de la 11eme journée, Edin Terzic avait alors remplacé Lucien Favre sur le banc, le 13 décembre dernier, jusqu'à la fin de cet exercice de Bundesliga.

Depuis, Marco Rose est donc ensuite devenu le nouvel entraîneur du BVB. Avant de débarquer, le coach allemand avait déjà eu l'occasion de faire ses preuves du côté du RB Salzbourg ou bien encore au Borussia Mönchengladbach. Dès son arrivée, le technicien a su poser sa patte et mettre en place un véritable football offensif, tel Jürgen Klopp il y a quelques années de cela.

Haaland déjà en très grande forme



Bellingham et Dahoud au cœur de son 4-4-2 losange

D'ailleurs, cela réussit forcément parfaitement à un certain Erling Haaland. En ce début de ce nouvel exercice de Bundesliga, l'attaquant international norvégien, âgé aujourd'hui de seulement 21 ans, s'est déjà retrouvé impliqué sur onze des 17 buts de sa formation, avec un total de sept buts marqués pour également quatre passes décisives délivrées.Surtout, avec notamment la deuxième attaque de Bundesliga, le Borussia Dortmund est déjà troisième du classement, avec douze points et seulement quatre longueurs de retard sur le leader, le Bayern Munich, après cinq journées déjà disputées et un match en moins.Un changement d'approche et de système qui fait du bien à une très jeune équipe, qui en avait donc bien besoin., comme par exemple le milieu de terrain international anglais Jude Bellingham (18 ans) ou bien encore le milieu de terrain international allemand Mahmoud Dahoud (25 ans). Actuellement sur une série de quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, le Borussia Dortmund est en forme. Reste à confirmer dès ce samedi soir à 18h30, sur la pelouse du... Borussia Mönchengladbach.