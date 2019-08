Bundesliga: Lewandowski voit triple avec le Bayern

Le Bayern Munich s'est imposé sur la pelouse de Schalke 04 (0-3), ce samedi lors de la deuxième journée, signant ainsi sa première victoire en Bundesliga. Les coéquipiers de Lucas Hernandez, titulaire pour la première fois depuis plus de six mois, ont pu compter sur le triplé de Robert Lewandowski (20e s.p., 50e et 75e).

Le Polonais a marqué les cinq buts du champion d'Allemagne cette saison. Philippe Coutinho est entré en jeu. Du côté des Bleus, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso et Kingsley Coman étaient également titulaires.

Le dernier cité a brillé avec une passe décisive. Les Bavarois pointent à deux longueurs du leader Dortmund au classement.