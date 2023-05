Bundesliga : Lewandowski voit le Bayern être sacré devant Dortmund en fin de saison

Qui sera champion d'Allemagne au terme de la saison 2022-2023 ? Pour l'heure, le suspense est grand avec une lutte acharnée entre le Bayern Munich, leader avec 65 points, soit seulement une unité d'avance sur le Borussia Dortmund, 2e. Le suspense est grand concernant l'identité du champion d'Allemagne au terme de cette saison mais le Bayern a l'avantage pour le moment et peut donc empocher un onzième sacre de suite. Un ancien joueur des deux clubs a décidé de prendre la parole à ce sujet, donnant son favori pour le titre. Il s'agit de Robert Lewandowski, qui a été champion avec les deux formations. D'abord avec le Borussia en 2011 et 2012, avant de l'être avec le Bayern de 2015 à 2022.

Et l'actuel attaquant du FC Barcelone voit plutôt le Bayern l'emporter en fin de championnat. "Si l'une des deux équipes fait encore une erreur maintenant, l'autre sera championne d'Allemagne. Mais je pense que le Bayern est sur la bonne voie. Bien sûr, il y a eu beaucoup de décisions au cours des dernières semaines qui auraient pu influencer l'équipe. La situation serrée est certainement intéressante pour toute la ligue, mais je pense que le Bayern a une longueur d'avance. J'ai entendu beaucoup de gens en Europe dire que ce serait mieux pour la Bundesliga si Dortmund était champion. Mais je suis toujours pour le Bayern et je croise les doigts pour que les gars remportent le titre et montrent qu'ils sont les meilleurs. Les trois dernières journées seront en tout cas très passionnantes", a avoué l'attaquant polonais auprès de Ran.

Désormais, il reste trois matchs avant de connaître l'identité du champion d'Allemagne 2022-2023. Le Bayern va recevoir Schalke samedi, avant d'accueillir Leipzig et de terminer l'exercice 2022-2023 à Cologne. De leur côté, les coéquipiers de Sébastien Haller joueront face à Mönchengladbach, avant d'aller à Augbourg et de finir à domicile contre Mayence.