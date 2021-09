Bundesliga : Leverkusen, une jeunesse qui se régale

Un vent de jeunesse souffle sur le Bayer Leverkusen. Après quatre journées disputées dans le championnat d'Allemagne, le club pointe provisoirement à la septième place du classement, avec un total de sept points. Une position qui pourrait évidemment évoluer dans la mesure où la formation allemande se déplace sur la pelouse de Stuttgart, ce dimanche après-midi à 15h30, dans le cadre de la 5eme journée de Bundesliga. Après quatre journées dans l'élite, en ce début de saison 2021-22, le Bayer s'est déjà fait plaisir plus d'une fois, avec un total de douze buts inscrits. Si trois viennent de csc, pour le reste, il semblerait que la jeunesse du club ait bel et bien pris les choses en main.

Diaby a découvert l'équipe de France



Le plus emblématique de ces jeunes joueurs est très certainement l'ailier (ou milieu de terrain offensif) international français Moussa Diaby. Âgé aujourd'hui de seulement 22 ans, le natif de Paris a déjà inscrit un total de trois buts en championnat, pour également une passe décisive délivrée. Un début de saison incroyable qui lui a donc ainsi également permis de connaître ses deux premières sélections en équipe de France, au tout début de ce mois de septembre. Avec également trois réalisations, toujours dans l'élite, on retrouve l'attaquant international tchèque Patrik Schick, aujourd'hui âgé de 25 ans. Un début de saison dans la lignée de son championnat d'Europe, où, avec cinq réalisations, il avait terminé en tête du classement des meilleurs buteurs, à égalité avec l'attaquant international portugais Cristiano Ronaldo (36 ans).

La pépite Wirtz est en forme

Si l'on revient à celui de la Bundesliga, avec déjà deux buts inscrits et trois passes décisives délivrées, on retrouve. Comment ne pas évoquer aussi le milieu de terrain relayeur international allemand Nadiem Amiri (24 ans) ou bien encore le milieu de terrain central international argentin Exequiel Palacios (22 ans), qui ont également ouvert leur compteur cette saison, respectivement en championnat et en Ligue Europa. Cette saison, encore plus qu'avant, le Bayer Leverkusen compte bel et bien s'appuyer sur sa jeunesse pour aller le plus loin possible.