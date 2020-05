Bundesliga : Leverkusen, la troisième force

[⚽ VIDÉO BUT] 🇩🇪

🚀 Sur une magnifique passe laser de Havertz, Moussa Diaby ajuste parfaitement le gardien d'Augsbourg

🔥 L'ancien joueur du PSG marque son 4ème but de la saison avec le Bayer Leverkusen ! pic.twitter.com/UUguHgrkI2

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 23, 2020

Si le Bayer a décroché son seul titre d'envergure en 1988, avec la Coupe de l'UEFA, ce sont surtout les 25 dernières années qui ont solidement installé Leverkusen dans le paysage :, et bien sûr cette finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid en 2002 (2-1, avec la fameuse volée de Zinedine Zidane). Une C1 que le Bayer, toujours emmené par Rudi Völler en directeur sportif, a l'occasion de retrouver à nouveau. Après le nul de Leipzig samedi face à Fribourg (1-1), les joueurs de Peter Bosz - l'ancien coach de l'Ajax, en 2016-2017 - peuvent revenir à un point de la quatrième place en cas de victoire lundi soir sur la pelouse du Werder.« Ils vont toujours vers l'avant, ils ont des joueurs de très grand talent comme Kai Havertz ou Leon Bailey et Karim Bellarabi sur les côtés », détaille notre spécialiste Patrick Guillou, pour qui le caractère joueur a aussi un revers : « Leur bloc défensif est haut, ils prennent énormément de risques avec la profondeur, ça les met parfois en difficulté. Mais c'est une équipe très complémentaire. Leur gardien Lukas Hradecky est intéressant aussi, l'ancien de Francfort, de même que Nadiem Amiri et Kerem Demirbay au milieu, où Charles Aranguiz rayonne également dans l'équilibre défensif. Exequiel Palacios, c'est le créatif, avec son compatriote argentin Lucas Alario à la finition. »Une équipe globalement jeune et fraîche, donc, qui a battu le Bayern en novembre (1-2) puis Dortmund en février (4-3), en s'appuyant toujours sur une forte possession de balle. Avec aussi un certain Moussa Diaby qui joue de plus en plus, auteur notamment de trois buts en quatre matchs de Bundesliga au mois de février. Charge aux successeurs de Michael Ballack de prolonger cette impressionnante régularité depuis tant d'années, marquée également parlors de la dernière décennie (2012, 2014, 2015, 2017). A l'indice UEFA, le Bayer estderrière le Bayern (quatrième) et Dortmund (douzième). En France, seuls le PSG (septième) et Lyon (17eme) font mieux.