Bundesliga : Les ratés du projet RB Leipzig

Entre sa création en 2009 et maintenant, le RB Leipzig a grandi vite, très vite. Pour cela, le club s’est reposé sur un modèle très simple et très efficace, à savoir dénicher des jeunes joueurs prometteurs et les faire grandir au club, après parfois un passage en couveuse au RB Salzbourg. Ainsi, le RasenBallsport peut notamment être très fier d’avoir vendu Naby Keita pour 60 millions d’euros à Liverpool en 2018, après l’avoir obtenu pour 40 fois moins à Istres en 2014.



Deux ans en Autriche et deux autres en Allemagne et voilà le milieu de terrain guinéen devenir la plus grosse vente du club et mettre en valeur le modèle du club. Cet été, Timo Werner, acheté 14 millions d’euros à Stuttgart en 2016, devrait rejoindre Keita parmi les plus belles ventes du club. Pour autant, Leipzig a également connu quelques rares ratés, notamment à ses débuts en Bundesliga. C’est d’ailleurs lors de sa première saison dans l’élite du football allemand que l’on retrouve ses principaux échecs.



Le modèle Red Bull donne des ailes



Ainsi, alors que le RB Leipzig vient d’être promu en première division allemande pour la première fois de sa courte histoire, l’équipe qui évolue à la Red Bull Arena s’est manquée sur ses paris. Cette année-là, le club recrute ainsi trois éléments offensifs, à savoir Omer Damari (7 millions d’euros), Massimo Bruno (5) et Terrence Boyd (2). Les trois joueurs n’ont jamais réussi à s’imposer chez le promu et ont finalement quitté le club quelques années plus tard par la petite porte, et principalement sans indemnité.



L’année suivante, rebelote avec le défenseur turc Atinc Nukan, arrivé pour 6 millions d’euros et qui est parti libre en septembre dernier pour retourner dans son pays à Göztepe. Depuis, le RB Leipzig réalise presque un sans-faute ou connait des ratés sans grandes conséquences. Dernièrement, Bruma n’a pas montré grand-chose mais a été revendu au prix d’achat. Également recruté durant l’été 2017, Jean-Kévin Augustin sera un cas à suivre. Arrivé pour 16 millions d’euros, l’attaquant français a réalisé une belle première saison avant de se perdre lors des deux derniers exercices.



