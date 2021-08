Bundesliga - Leipzig, un potentiel offensif impressionnant

Derrière le Bayern Munich qui vise un dixième sacre consécutif, Leipzig s'est renforcé de manière considérable. Le vice-champion d'Allemagne en titre s'est notamment doté d'un secteur offensif qui semble en mesure de rivaliser avec tous les autres pensionnaires de Bundesliga. Y compris le Rekordmeister. Après un exercice terminé avec la sixième attaque du championnat d'Allemagne, l'équipe désormais entraînée par Jesse March a corrigé le tir en recrutant plusieurs joueurs. André Silva est notamment arrivé de l'Eintracht Francfort. Le Portugais, 28 buts en Bundesliga l'an passé, est devenu le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club. Un statut dont il devra tirer profit pour faire définitivement oublier Timo Werner du côté de la Red Bull Arena.



A Leipzig, tous les postes offensifs sont au moins doublés



Le RB Leipzig ne s'est pas contenté de recruter le deuxième meilleur buteur de la dernière saison allemande. Avec le Néerlandais Brian Brobbey arrivé gratuitement de l'Ajax Amsterdam, l'ancien club de Julian Nagelsmann s'est offert un jeune très prometteur pour sortir du banc. Mais aura-t-il seulement cette chance ? Yussuf Poulsen, Alexander Sörloth, Hee-Chan Hwang sont autant de titulaires en puissance. Cette richesse pourrait permettre à Jesse March d'alterner entre le 4-2-3-1 et le 4-4-2 en fonction du profil des adversaires. Il aura le choix entre un système à deux pointes et un dispositif qui met en valeur les joueurs de couloir. Car il n'en manque pas non plus. Ademola Lookman est revenu de son prêt à Fulham. L'Anglais pourra espérer jouer un rôle de supersub derrière les inamovibles Emil Forsberg et Christopher Nkunku.

Les armes offensives de Leipzig sont très nombreuses à l'entame de la saison 2020-2021. Et comme toujours dans cette équipe, des jeunes pourraient créer la surprise et s'illustrer. Dans cette catégorie, on retrouve Hugo Novoa qui est capable de jouer en pointe mais aussi Joscha Wosz pour apporter de la créativité dans un rôle de numéro 10. Avec un effectif aussi dense, surtout en attaque, Leipzig peut espérer contrecarrer les plans de dix à la suite du Bayern Munich.

