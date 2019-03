Bundesliga: Leipzig sur le podium, Francfort s'est arraché

Le RB Leipzig monte sur le podium de Bundesliga grâce à son succès chez la lanterne rouge Nuremberg (0-1). Lukas Klostermann, seul buteur du match (40e), permet à son équipe de prendre deux points d'avance sur Mönchengladbach, qui accueille le Bayern Munich en fin d'après-midi (18h30).

Candidats aux places européennes, Francfort et Leverkusen ont dominé Hoffenheim (3-2) et Fribourg (2-0). L'Eintracht a souffert mais a fini par s'imposer au bout du temps additionnel grâce à Goncalo Paciencia, le Français Sebastien Haller avait égalisé quelques minutes plus tôt contre Hoffenheim, réduit à dix à la 65e minute.

Le Hertha Berlin s'est imposé 2-1 contre Mayence, Schalke a concédé un lourd revers sur sa pelouse contre Dusseldorf (0-4), c'est le sixième match sans victoire en championnat pour le club huitième de finaliste de Ligue des Champions.