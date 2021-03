Bundesliga : Leipzig peut-il renverser le Bayern ?

Dans le football plus qu’ailleurs, on le sait, tout peut aller très vite. Et le RB Leipzig est bien placé pour le savoir. Fin janvier, alors que son équipe avait été reléguée à sept longueurs du Bayern Munich après une défaite à Mayence (3-2), Julian Nagelsmann assurait qu’il avait fait une croix sur le titre de champion d’Allemagne. "La course au titre, ça ne sert à rien d'en parler quand on ne gagne pas nos matchs", déclarait alors le jeune coach (33 ans), qui ne voulait déjà "plus parler" d’un éventuel sacre, tant l’avance des Bavarois était importante.



Mais après cinq victoires consécutives en Bundesliga, dont une renversante samedi dernier contre le Borussia Monchengladbach alors qu’ils étaient menés 2-0 à un peu plus d’une demi-heure de la fin du match (3-2), les Roten Bullen sont plus que jamais dans la course au titre. Qu’ils l’assument ou pas. Car s’ils sont toujours deuxièmes, ils n’affichent que deux points de retard sur les champions d’Europe en titre, qui ont enregistré dans le même temps trois victoires, mais fait match nul contre l’Arminia Bielefeld (3-3) avant de s’incliner sur la pelouse de l’Eintracht Francfort lors de l’avant-dernière journée (2-1).

Nkunku enchaîne

Autant dire qu’avec onze matchs encore à jouer dans cette édition 2020-2021, tout reste possible. D’autant plus que

Leizpig

va recevoir le Bayern le 3 avril prochain, lors du choc de la 27

e

journée. Et ce duel au sommet aura lieu quelques jours avant les quarts de finale de la Ligue des champions, que les Munichois, vainqueurs 4-1 sur la pelouse de la

Lazio

lors du huitième aller, ont plus de chance de disputer que les

Lipsiens

, battus 2-0 à domicile par Liverpool sur deux énormes erreurs.

Un match qui a prouvé que cette formation, même si elle atteint le dernier carré de la C1 la saison dernière, manque encore d’expérience quand la route s’élève, au contraire de sa rivale bavaroise. Mais si le RB Leipzig continue à ce rythme, à l’image d’un Christopher

buteur lors des trois dernières rencontres de championnat à domicile, rien n’est impossible…