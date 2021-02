Bundesliga : L'Eintracht Francfort sur un nuage

En 2021, il n'y a que Manchester City qui a pris plus de points que l'Eintracht Francfort dans les cinq grands championnats européens. Cette statistique peut paraître insolite, mais elle en dit long sur la forme actuelle du club allemand. En Bundesliga, les hommes d'Adi Hütter sont invaincus depuis plus de deux mois. En battant le Bayern Munich le week-end dernier (2-1), ils ont étiré une série d'invincibilité désormais longue de onze matchs (neuf victoires, deux nuls). Après avoir été sevrés de succès pendant deux mois entre le 18 octobre et le 19 décembre, les coéquipiers de Kevin Trapp sont bien remontés au classement. Ils sont passés de la dixième place, sept points devant la place de barragiste au quatrième rang à sept unités du leader.

Une reconstruction réussie par Adi Hütter

Cette position dans le top 4 est en adéquation avec les ambitions européennes des Aigles. Malgré des périodes qui ont pu être difficiles, Adi Hütter n'a jamais renié ses principes. Son style de jeu agressif tourné vers l'offensive permet une nouvelle fois à l'Eintracht d'aller de l'avant. Alors qu'il avait dû tout reconstruire après l'épopée européenne de 2019 (demi-finale de Ligue Europa), son travail recommence à payer. Son système en 3-4-2-1 est parfaitement huilé avec un secteur offensif en réussite et une défense qui tient le coup. Depuis deux mois, Francfort marque au moins deux buts par match. Un rendement qui rapporte des points et donne confiance.

L'Eintracht a une attaque de feu

« Si nous jouons comme nous le faisons actuellement que nous mettons tous les ingrédients nécessaires, je suis convaincu que nous gagnerons à Brême. Si notre intensité diminue, même de dix pour cent, alors on peut tout perdre » a avoué Adi Hütter en conférence de presse ce jeudi. L'entraîneur en poste depuis 2018 sait qu'avec Daichi Kamada et Filip Kostic, deux créateurs qui ont déjà passé le cap des dix passes décisives, et André Silva, 18 buts en Bundesliga cette saison, il possède un secteur offensif qui n'a pas grand chose à envier aux cadors du football allemand. Cet hiver, Luka Jovic est même revenu pour renforcer la deuxième meilleure attaque de Bundesliga. Une bonne nouvelle qui confirme les ambitions de l'Eintracht. Cette année, les coéquipiers des Français Evin N'Dicka et Almamy Touré veulent réaliser leur rêve : se qualifier pour la Ligue des Champions pour la première fois de leur histoire. Francfort n'a participé à la C1 qu'une fois : en 1969-1970. Y revenir pourrait permettre de savoir qui de l'Eintracht ou de Manchester City est la meilleure équipe de l'année 2021.