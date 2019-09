Grâce à un doublé d’Osako (6e, 67e) et un but de Sargent (21e), et malgré un doublé de Vargas en face (12e, 46e), le Werder a pris le meilleur sur Augsbourg, ce dimanche, dans le cadre de la 3e levée de Bundesliga.

Après deux revers, les Brémois ouvrent ainsi leur compteur et se hissent en 13e position.

Les Bavarois, eux, sont 16e avec un petit point.