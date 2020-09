Bundesliga : le RB Leipzig autorisé à jouer devant 8 500 supporters

Demi-finaliste de la Ligue des Champions lors de laquelle le RB Leipzig est tombé face à un PSG nettement supérieur (3-0), le club allemand pense déjà à la prochaine saison de Bundesliga. Pour les joueurs dirigés par Julian Nagelsmann, le début du nouvel exercice aura lieu le dimanche 20 septembre.

Un pas vers le retour à la normale

Une bonne nouvelle est tombée dans cette optique car selon l'agence SID, les autorités sanitaires locales ont autorisé le club allemand à jouer cette rencontre face à Mayence devant un public de 8 500 supporters. En effet, toutes les normes de santé et de sécurité ont été satisfaites.



"Nous sommes très heureux de cette décision qui nous permet de faire un pas vers plus vers un retour à la normale. Nous remercions la Fédération allemande, le gouvernement de l'État de Saxe, et les autorités sanitaires de la ville de Leipzig pour leur coopération", a commenté Oliver Mintzlaff, le directeur général du RB Leipzig.



La saison 2019-2020 de Bundesliga avait repris mi-mai dernier à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus et s'était achevée sur un nouveau sacre du Bayern Munich, également vainqueur de la Coupe d'Allemagne et de la Ligue des Champions, face au PSG (1-0).