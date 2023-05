Bundesliga : Le président du Bayer Leverkusen dément les rumeurs d’un départ de Xabi Alonso vers le Real Madrid

Reconverti comme entraîneur, Xabi Alonso est en train de réaliser un début presque parfait à la tête du Bayer Leverkusen. 17e de Bundesliga à son arrivée en octobre dernier, le club allemand est désormais classé 6e et va disputer une demi-finale de Ligue Europa contre l’AS Rome. Une performance qui n’est pas passée inaperçue auprès de son ancien club : le Real Madrid. A la recherche d’un successeur à Carlo Ancelotti, la Casa Blanca aurait coché le nom du technicien âgé de 41 ans pour prendre la destinée de son équipe première la saison prochaine.

"Je suis sûr que nous serons avec lui la saison prochaine"

Interrogé sur un probable départ de son entraîneur, Fernando Carro, président du Bayer Leverkusen, a tenu à démentir ses rumeurs dans un entretien accordé à AS. « Xabi a un contrat avec nous jusqu’en 2024. Il est heureux ici et nous sommes heureux avec lui. Nous aimons travailler ensemble et je suis sûr que nous serons avec lui la saison prochaine. J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres avec lui, mais dans le football, on ne peut pas s’avancer trop loin » a-t-il lancé à nos confrères espagnols.