Bundesliga : Le point sur la lutte pour l'Europe

Leipzig - 2eme avec 54 points

Le classement ne ment pas : c'est l'équipe la plus régulière derrière le Bayern depuis le début de la saison, la seule à pouvoir encore croire au titre en plus des Bavarois. Les partenaires de Nkunku disposent de la meilleure défense du championnat, à égalité avec Wolfsbourg (21 buts encaissés), ce qui n'était pas spécialement leur force principale ces dernières années.

Wolfsbourg - 3eme avec 48 points

Bâtis donc sur leur solidité défensive, et ce dès le départ de la saison, Maxence Lacroix et ses coéquipiers viennent d'enchaîner un quatrième match de suite à domicile sans encaisser le moindre but, après être longtemps restés les seuls invaincus en Allemagne. "On fait une saison exceptionnelle, s'exclame le défenseur suisse Kevin Mbabu, notre invité début février. Le coach a créé une vraie solidarité."

[🎞️RESUME] 🇩🇪 #Bundesliga

🔥 Wolfsburg inflige une correction à Schalke : 5-0 !

😳 Très peu inspiré, Shkodran Mustafi a couté deux buts aux Knappen...

📊 4eme clean sheet consécutif à domicile pour des Wolves qui confortent leur 3eme placehttps://t.co/XcXSLfdCVm

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 13, 2021

Francfort - 4eme avec 44 points

Tombeur dernièrement du Bayern, puis tenant en échec Leipzig, l'Eintracht n'usurpe pas sa réapparition parmi les qualifiés virtuels en Ligue des Champions, même si la série de trois matchs sans victoire est la moins bonne du top 6 (et même des neuf premiers). Le retour de Luka Jovic a transfiguré l'équipe. "On a beaucoup plus de qualité par rapport à mon premier passage", assure le transfuge du Real.

Dortmund - 5eme avec 42 points

Encore en course en Ligue des Champions, le Borussia est fatalement dangereux pour le podium. Voire même un favori naturel, de par sa régularité incontestée des dernières années et bien sûr par la présence de l'insatiable Erling Haaland. Au-delà du top 3, plus difficile à aller chercher, une non-présence en C1 serait un échec indéniable après neuf participations en dix ans.

1 - Youssoufa Moukoko a marqué son 1er but en Bundesliga avec le Borussia Dortmund. À 16 ans et 28 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga. Historique. pic.twitter.com/Mej74rhI3F

— OptaJean (@OptaJean) December 18, 2020



Leverkusen - 6eme avec 40 points

Figurant parmi les sensations de la saison passée, le Bayer n'a gagné que trois de ses douze matchs en 2021 (seulement douze points sur 36 possibles). Les hommes de Peter Bosz ne sont donc pas dans la meilleure dynamique pour espérer la C1, toutefois ils sont les derniers à devoir être réellement considérés encore dans la course.



Les chocs restants

27eme journée (3 avril) : Dortmund - Francfort ; Leipzig - Bayern



28eme journée (10 avril) : Francfort - Wolfsbourg



29eme journée (17 avril) : Wolfsbourg - Bayern



30eme journée (21 avril) : Bayern - Leverkusen



31eme journée (24 avril) : Leverkusen - Francfort ; Wolfsbourg - Dortmund



32eme journée (8 mai) : Dortmund - Leipzig



33eme journée (15 mai) : Leipzig - Wolfsbourg



34eme et dernière journée (22 mai) : Dortmund - Leverkusen