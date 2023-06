Bundesliga : le message émouvant de Marco Reus après la perte du titre

Les rêves d’être sacré champion d’Allemagne après 11 ans d'attente se sont transformés en cauchemars pour le Borussia Dortmund. Incapable de battre Mayence à domicile (2-2) lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga , le BVB a laissé le Bayern Munich conquérir un 11e titre de champion d’Allemagne consécutif. 4 jours après cette terrible désillusion, Marco Reus a décidé de prendre la parole ce mercredi après-midi.

"Ce que la famille BVB a fait pour nous samedi, l’euphorie, l’ambiance autour du stade, les bons vœux qui ont été reçus et ressentis de toute l’Allemagne, c’est unique ! Et tout cela nous montre à quel point ce club et ses fans sont spéciaux. Votre réaction après le match m’a complètement bouleversé émotionnellement. J’étais sans voix et totalement perdu au début. Je sais que vous m’avez appelé, mais j’étais trop brisé à ce moment-là pour entrer dans vos bras. Oui, ça fait mal. Nous n’avons pas été aussi proches depuis longtemps mais quiconque nous connaît, ce club et vous les fans du BVB, sait que nous allons nous relever, continuer à travailler et à nous battre. Comme ce grand club l’a toujours fait ! Merci" a-t-il lancé aux supporters des Marsupiaux dans des propos relayés par Bild.