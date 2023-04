Bundesliga : Le Borussia Dortmund annonce la prolongation de Julian Brandt

Entre le Borussia Dortmund et Julian Brandt, c'est une affaire qui marche. Depuis maintenant quatre saisons, l'ailier allemand s'éclate au BVB qu'il avait rejoint en 2019-2020 après cinq années du côté du Bayer Leverkusen. Malgré les propositions de part et d'autre, Julian Brandt a finalement choisi la continuité en restant à Dortmund. "Julian Brandt et le BVB se lancent ensemble dans l’avenir sportif. L’attaquant a prolongé son contrat par anticipation jusqu’à l’été 2026".

Un combat contre les clubs de Premier League

Inquiétés par la concurrence d'Arsenal ou encore Tottenham sur le dossier, les Jaune et Noir sont finalement parvenus à conserver leur maitre à jouer. En 162 matchs avec le BVB l'international allemand (39 sélections, 3 buts) a inscrit 29 buts et donné 30 passes décisives.