Bundesliga: Le Bayern s'impose, Coman rechute

A la veille de Dortmund-Leverkusen, le Bayern Munich a mis la pression sur le BvB en Bundesliga. Ce samedi, le club munichois a dominé de justesse le Hertha Berlin (1-0, 23e journée) pour revenir à hauteur du leader Dortmund au classement, avec un match en plus donc.

La troupe de Niko Kovac a pu compter sur un but à l'heure de jeu et sur corner de Javi Martinez (62e), elle qui a aussi perdu Kingsley Coman en seconde période. Entré en jeu à la 58e minute, l'ailier français s'est fait mal tout seul à la cuisse gauche et a dû sortir neuf minutes plus tard (67e).

Dans les autres matches de l'après-midi, à noter la lourde défaite à domicile du Borussia Mönchengladbach contre Wolfsbourg (0-3), le WfL (5e) revenant à cinq points de sa victime du jour (3e) dans la course à la Ligue des champions. Fribourg a de son côté écrasé Augsbourg (5-1) tandis que Schalke 04 a chuté à Mayence (3-0).