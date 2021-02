Bundesliga : Le Bayern Munich, seul champion en titre qui assume

Le Bayern Munich, octuple champion d'Allemagne en titre, n'a jamais été aussi proche de remporter un neuvième sacre consécutif, un 31eme en tout. Il n'est jamais bien rare de voir un champion national en titre jouer de nouveau les premiers rôles l'année suivante pour tenter de conserver son bien. Pourtant, cette année, le club bavarois semble bel et bien être une exception dans les cinq grands championnats européens.

En Angleterre, Liverpool, quatrième, pointe à dix longueurs du leader Manchester City, qui possède également un match en retard. En Italie, la Juventus Turin, qui a encore un match à disputer, n'est que troisième avec sept unités de moins que l'AC Milan, premier. En Espagne, le Real Madrid est également troisième, à sept points du leader, à savoir l'Atlético de Madrid, qui compte encore deux matchs en retard. Enfin, en France, le PSG occupe lui aussi la troisième place du classement, à trois unités de Lille, premier.

Le Bayern Munich fait déjà mieux que l'année dernière



En ce qui concerne le Bayern Munich, le club allemand semble, cette année, et même plus que jamais, faire cavalier seul, en tête du classement de la Bundesliga. Après 20 journées déjà disputées, les hommes de Hans-Dieter Flick possèdent 48 points, soit sept de mieux que leur premier poursuivant, à savoir le RB Leipzig. Surtout, depuis le début de la saison, les Bavarois n'ont perdu que deux rencontres dans l'élite, soit deux de moins que l'an passé, au même stade de la compétition.

D'ailleurs, l'année dernière, à cette même époque, le Bayern comptait alors également six points de moins (42). Tant de raisons qui prouvent bien que le FCB assume ainsi plus que jamais son statut de grand favori à sa propre succession. Surtout, le club munichois montre une nouvelle fois à quel point il sera difficile voire même impossible de venir le déloger de cette fameuse première place. Visiblement très motivé, le Bayern Munich n'en finit pas d'avoir faim de titre. Ce lundi (19h00), dans le cadre des demi-finales de la Coupe du Monde des clubs, le champion d'Europe en titre affronte Al Ahly, avant une potentielle finale contre les Tigres. Le but étant de montrer que cette année encore, rien n'est censé résister à l'ogre bavarois.

