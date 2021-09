Bundesliga : Le Bayern Munich, déjà inarrêtable ?

Difficile d'imaginer, encore cette année, le titre échapper au Bayern Munich. En cas de victoire finale dans cette saison 2021-22 du championnat d'Allemagne de football, les Bavarois en compteraient alors un total de 32 et il s'agirait ainsi également de leur dixième sacre consécutif. Après seulement cinq journées de Bundesliga, les Munichois viennent tout juste de s'emparer de la tête du classement. Avec treize longueurs, ils se trouvent à égalité avec Wolfsburg, mais avec une bien meilleure différence de buts. Si celle des Loups est de +5, celle des hommes de Julian Nagelsmann s'élève ainsi déjà à +16, grâce à 20 buts inscrits en cinq rencontres, soit une moyenne de quatre réalisations par match.

Sept buts infligés au promu Bochum la semaine dernière L'an passé, le Bayern avait été sacré en marquant un total de 99 buts, soit une moyenne de 2,9 par match. Après une mise en route tranquille, le 13 août dernier, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-1), le Bayern Munich a ensuite enchaîné avec que des victoires. Avec d'abord trois buts infligés à Cologne (3-2), le 22 août dernier, puis cinq au Hertha Berlin (5-0), le 28 août dernier, quatre au RB Leipzig (1-4), le 11 septembre dernier, pour finir par en mettre sept au promu Bochum (7-0), samedi dernier. Ce vendredi soir à 20h30, les Bavarois se déplacent sur la pelouse de l'autre promu cette année, à savoir le Greuther Furth. Un promu lanterne rouge, qui n'a toujours pas gagné et qui pourrait bel et bien, lui aussi, passer une sale soirée.

Lewandowski est déjà en forme Robert Lewandowski pourrait peut-être en être l'un des bourreaux. Soulier d'or européen la saison dernière, l'avant-centre international polonais, aujourd'hui âgé de 33 ans, avait terminé meilleur buteur de Bundesliga, avec un total plus qu'impressionnant de 41 buts inscrits. Il avait ainsi battu le record de Gerd Müller, qui s'était alors arrêté à 40 unités. Cette année, l'attaquant en est déjà à sept buts en seulement cinq journées déjà disputées. L'international polonais s'est évidemment invité en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Allemagne de football. Cette saison, le Bayern Munich a changé d'entraîneur, puisque le technicien allemand Julian Nagelsmann (34 ans) est désormais en charge de l'équipe première. Visiblement, cela n'a pas perturbé plus que cela le club bavarois.