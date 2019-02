Bundesliga: Le Bayern domine Schalke 04

Après le nul (3-3) du Borussia Dortmund contre Hoffenheim, le Bayern Munich savait ce qui lui restait à faire pour se relancer un peu plus dans la course au titre outre-Rhin. Et la troupe de Niko Kovac a très bien géré la visite de Schalke 04 à l'Allianz Arena, puisque le tenant du titre s'est imposé sans trop trembler (3-1).

Jeffrey Bruma, arrivé de Wolfsburg au mercato hivernal, a permis aux locaux de faire rapidement la différence sur un csc (1-0, 12e), mais Ahmed Kutucu a répondu à la suite d'un contre rondement mené (1-1, 25e). Robert Lewandowski (2-1, 27e) puis Serge Gnabry (3-1, 57e) ont scellé le sort de cette rencontre de la 21e journée de Bundesliga, et permettent surtout au club bavarois de revenir à cinq longueurs du leader, les Borussen de Lucien Favre.