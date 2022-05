Ce sont deux clubs historiques du football allemand qui s'affrontent cette saison dans le sas entre les deux divisions. Hertha Berlin - Hambourg : l'affiche avait de l'allure. Dans cette confrontation en aller retour, la première manche se disputait ce jeudi soir sur le terrain du club de la capitale. Et c'est Hambourg qui a eu le dernier mot lors de ce barrage aller, avec un succès sur la plus petite des marges (0-1)



Le HSV a fait la différence en seconde période grâce à un but de Reis (57e). Le score n'a plus évolué, les visiteurs s'attelant à conserver cet avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le match retour s'annonce palpitant, avec une place en Bundesliga à la clé.