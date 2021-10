Bundesliga : La petite gueule de bois de Leipzig

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

Leipzig a. Après sept journées en Bundesliga, c'est un baromètre certes à court terme, mais tout de même représentatif des difficultés du club estampillé Red Bull à surmonter le départ de son coach Julian Nagelsmann vers le Bayern - qui compte déjà six points d'avance. Leipzig, troisième en 2019 et 2020 puis dauphin de l'ogre munichois la saison passée, n'est que huitième. S'il n'y a pas forcément le feu au niveau national, c'est beaucoup plus inquiétant sur la scène européenne. La défaite à domicile contre Bruges la semaine dernière (1-2) va contraindre le club à s'arracher, ne serait-ce que pour aller chiper la place de troisième qui permet un repêchage en Ligue Europa.Avec(où les Allemands ont encaissé un 6-3) et la perspective d'un double affrontement à venir avec le PSG, la situation n'est déjà pas si loin d'être désespérée. "On ne s'attendait pas à vivre un début de saison aussi compliqué, admettait il y a deux semaines Peter Gulacsi, l'historique gardien hongrois. On a des nouveaux joueurs et un nouveau coach, une nouvelle façon de jouer, il nous faut plus de temps. Mais on a fait trop d'erreurs, ce qui n'arrivait pas les saisons précédentes. Il faut améliorer ça très vite, notamment tactiquement. Les points perdus étaient à notre portée, mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne des matchs.", qui a d'ailleurs infligé une petite fessée sans équivoque (1-4) le mois dernier à Leipzig. Pour le nouvel entraîneur américain Jesse Marsch, la possibilité de se concentrer uniquement sur la Bundesliga pourrait être un mal pour un bien, dans ce qui ressemble inévitablement à une saison de transition. Christopher Nkunku marche sur l'eau, mais si les résultats collectifs ne suivent pas, le Français restera d'autant moins facilement au club, lui qui est d'ores et déjà suivi par le Real Madrid. D'après Defensa Central, les Merengue ont envoyé des émissaires pour le superviser, de même que Mukiele et Moriba. Le genre de saignées qu'il vaut mieux savoir anticiper... Car en face, Dortmund ou même Wolfsbourg et Leverkusen continuent d'avancer.