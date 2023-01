Manuel Neuer blessé bien plus gravement que prévu ? Tandis que le portier international allemand s'est brisé la jambe lors de ses vacances au ski à la suite de l'élimination en Coupe du monde au Qatar, il se pourrait bien que les dirigeants aient caché la véritable nature de cette blessure. Car Neuer pourrait être blessé bien plus gravement que prévu et le portier de 36 ans, qui fêtera son 37e anniversaire en mars prochain, pourrait voir la suite de sa carrière être grandement compromise. Comme révélé par Bild, cette blessure pourrait en fait être une fracture ouverte tibia-péroné et le portier champion du monde en 2014 pourrait donc avoir la suite de sa carrière en suspens.

La suite de la carrière de Neuer menacée ?

Tandis qu'il avait annoncé le 10 décembre sa blessure à la jambe au travers d'une photo sur son lit d'hôpital, Neuer pourrait être en danger concernant une suite de carrière. Le gardien du Bayern Munich, obligé de trouver un nouveau portier pour la suite de la saison, serait ainsi victime d'une fracture ouverte tibia-péroné. Cela serait donc bien plus grave qu'une simple fracture du bas de la jambe, comme annoncé au début. L'entourage du gardien a été contacté par Bild et n'a pas démenti cette information, sans pour autant donner plus d'éléments. Les dirigeants bavarois n'ont, eux, pas communiqué sur la durée d'absence de Neuer et on peut donc se poser des questions en vue de la suite de la carrière du gardien allemand. Affaire à suivre...