Bundesliga : Jude Bellingham élu joueur de l'année

Pour Jude Bellingham et le Borussia Dortmund, le scénario de la dernière journée de Bundesliga a été cruel et le club de la Ruhr a perdu le titre lors de son dernier match de la saison au profit du Bayern Munich. Leader du championnat avant la 34e et dernière journée de la saison 2022-2024, le Borussia n'a pu faire mieux qu'un match nul 2 buts partout sur sa pelouse face à Mayence, pendant que le Bayern Munich l'emportait dans le même temps sur la pelouse de Cologne (1-2).

Les Bavarois ont été sacrés devant le Borussia au terme d'un final colossal. Le Borussia n'a pu que regretter ce terrible scénario et les joueurs sont apparus effondrés devant leurs supporters. Jude Bellingham notamment, qui a fondu en larmes. Le jeune international anglais, annoncé sur le départ cet été, va cependant pouvoir se consoler avec une récompense personnelle de prestige.

La suite au Real Madrid ?

Car le milieu de terrain du Borussia et des Three Lions a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga. Auteur d'un exercice très intéressant, le joueur de 19 ans a été élu après la dernière journée de Bundesliga. Mais bien qu'il empoche une belle récompense, il est certain que Bellingham aurait échangé ce sacre personnel contre un sacre collectif. D'autant que le joueur anglais est annoncé sur le départ depuis plusieurs mois et qu'il pourrait bien signer avec le Real Madrid cet été. Les Merengues veulent absolument s'offrir le jeune prodige des Three Lions et ce dernier devrait être transféré cet été contre une somme record pour le Borussia Dortmund.