Bundesliga : Joachim Löw apprécie le transfert de Sané au Bayern

La relation entre Leroy Sané et Joachim Löw a parfois été conflictuelle. En 2018, le sélectionneur allemand n'avait pas retenu le joueur de Manchester City pour la Coupe du Monde. Une décision que Jogi avait justifié en parlant d'un manque d'implication de l'attaquant en équipe nationale. Des mots durs. Mais désormais, la hache de guerre a été enterrée. Avant sa blessure au genou, le natif d'Essen a eu l'occasion de briller avec la Mannschaft pendant les qualifications à l'Euro 2020. Et maintenant que son transfert au Bayern Munich a été officialisé, Joachim Löw s'est réjoui du choix du joueur formé à Schalke. Le sélectionneur était présent à l'Olympiastadion pour la finale de la Coupe d'Allemagne ce samedi. Et lors d'une intervention sur le plateau de la Sky, il n'a pas hésité à saluer le retour de Leroy Sané en Bundesliga. « C'est une très bonne signature pour le Bayern Munich. Comme tout le monde en Allemagne, je suis content qu'un joueur aussi talentueux rejoigne notre championnat. »

Un international allemand en plus au Bayern Munich

Une bénédiction qui doit faire plaisir à un joueur qui vient de passer presque un an sur la touche en raison d'une rupture des ligaments croisés. C'est cette blessure qui avait empêché le transfert de se faire dès l'été dernier. S'il revient en forme, le joueur de 24 ans pourrait prétendre à une place en sélection nationale. Et Joachim Löw pourra compter sur un joueur du Bayern Munich en plus pour les matchs internationaux. Manuel Neuer, Leon Goretzka, Serge Gnabry ou Joshua Kimmich sont d'autres joueurs habitués à la Mannschaft qui jouent pour le club bavarois. Ils auront l'occasion de travailler leurs automatismes d'ici à l'Euro prévu l'été prochain. A condition que tout le monde s'implique.