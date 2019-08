Bundesliga : Jadon Sancho, la nouvelle vague

1 but, 1 passe décisive. On a connu pire comme entame d’exercice. Pour Jadon Sancho, les affaires courantes ont simplement repris ce week-end lors de la réception d’Augsburg (5-1). Impliqué sur quatre des cinq buts de son équipe, le prodige britannique a frappé fort dès le coup d’envoi du championnat avec les Schwarz-Gelben. La promesse d’une saison encore plus aboutie que celle de l’an passé ? C’est fort possible.

Un joueur frisson par excellence

Avec 12 buts et 17 passes décisives en 34 matchs la saison passée en Bundesliga, le Londonien a ébouriffé le championnat allemand, terminant meilleur passeur de la campagne 2018-2019 devant Joshua Kimmich (Bayern Munich). Une éclosion express pour l’ancienne pépite de Watford puis de Manchester City, débarqué dans un relatif anonymat outre-Rhin à l’été 2017 contre 7 M€. Deux ans plus tard, la donne a changé. Catapulté dans le onze de départ des Jaune et Noir par le Suisse Lucien Favre, le virevoltant ailier est désormais une star à part entière du BVB et le dynamiteur officiel des Borussen face aux défenses adverses.

Crochets courts, accélérations, passements de jambes : le style ultra-spectaculaire de Sancho laisse rarement indifférent. Sur le pré, l’Anglais est un petit virtuose et chacune de ses prises de balle déclenche des frissons dans les travées du Signal Iduna Park. Au même titre que l’autre crack de City, Phil Foden, Sancho est un joueur frisson. Avec lui, il se passe souvent quelque chose sur le terrain. A gauche ou à droite de l’attaque, Sancho possède de nombreuses libertés pour évoluer à sa guise dans le schéma de jeu généralement assez offensif du Borussia Dortmund. Cela se traduit par des statistiques individuelles décoiffantes pour l’international des Three Lions (6 sélections), déjà auteur d’un récital en Supercoupe d’Allemagne contre le Bayern Munich avec un but et une passe décisive.

Retour programmé en Angleterre dès 2020 ?

Joueur à tenter (195) et à réussir (113) le plus de dribbles en Bundesliga la saison dernière, le numéro 7 attise logiquement les convoitises des grosses cylindrées du continent. Ces derniers jours outre-Manche, la presse s’est fait l’écho d’un fort intérêt des deux clubs de Manchester pour tenter de rapatrier le joyau de la couronne en Perfide Albion l’été prochain. Logiquement, le Borussia Dortmund aura bien du mal à conserver sa merveille sur le long terme, encore sous contrat jusqu’en 2020. Autant en profiter le plus possible dès à présent.

Avec Marco Reus, Paco Alcacer, Thorgan Hazard, Axel Wistel, Mats Hummels et donc Jadon Sancho, Dortmund est paré pour contester l’hégémonie du géant munichois cette saison. Ravir le titre au rival bavarois serait à n’en pas douter la meilleure manière pour Sancho de refermer le premier chapitre de sa carrière, sous les couleurs du club de la Ruhr. Pour cela, il faudra déjà gagner ce soir à Cologne (20h30 - beIN SPORTS 3). Une simple formalité ?