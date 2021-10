Bundesliga (J9) : Le Bayern Munich, Dortmund et le RB Leipzig n'ont pas tremblé

Dortmund suit le rythme, Leipzig se reprend

Les cadors allemands n'ont pas fléchi lors de la 9eme journée de Bundesliga.Alors que Serge Gnabry (16eme) et Robert Lewandowski (30eme) avaient mis leur équipe sur de bons rails, Julian Nagelsmann a ensuite pu faire souffler certains cadres et redonner du temps de jeu à d'autres. Ainsi, après cinq minutes cette semaine à Benfica en Ligue des Champions (0-4), Corentin Tolisso, de retour de blessure, a cette fois pu jouer un peu plus d'un quart d'heure.Victorieux facilement à l'Allianz Arena, les Bavarois restent donc en tête du championnat (22 points), avec une unité d'avance sur le Borussia Dortmund. Du côté des statistiques, cela fait donc 33 buts en neuf matchs pour le Bayern, dont dix désormais pour Lewandowski.Après un penalty d'Emre Can (31eme), Mats Hummels (45eme) et Jude Bellingham (72eme) ont marqué pour les joueurs de Marco Rose, qui relèvent la tête après la grosse claque reçue cette semaine en C1 contre l'Ajax Amsterdam (4-0). En fin de match, Fabian Klos a réduit l'écart sur penalty pour les locaux (87eme). Après un début de saison moyen, le RB Leipzig va mieux et l'a prouvé contre Greuther Fürth (4-1).Les coéquipiers de Christopher Nkunku montent provisoirement à la 6eme place. Enfin, Fribourg est toujours invaincu cette saison après son succès à Wolsburg (0-2), qui leur permet de rester sur la troisième marche du podium.