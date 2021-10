Bundesliga (J7) : Grâce à un grand Trapp, l’Eintracht Francfort domine le Bayern Munich

🇩🇪 #Bundesliga

❌ Un raté complètement fou pour Gnabry ! pic.twitter.com/Io2hgSgEIa

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 3, 2021

Le Bayern n’a pas tenu le score

Le Bayern Munich n’est plus invaincu cette saison en Bundesliga ! Après cinq victoires et un nul, le club bavarois a chuté sur sa pelouse de l’Allianz Arena face à une équipe de l’Eintracht Francfort qui n’avait pas encore connu l’ivresse de la victoire, restant même sur cinq matchs nuls de suite. Et les joueurs d’Oliver Glasner doivent une grande partie de ce résultat à leur gardien Kevin Trapp. L’ancien dernier rempart du PSG s’est mis en évidence dès le quart d’heure de jeu avec des interventions face à la maladresse de Kristijan Jakic puis sur une demi-volée à bout portant de Thomas Müller. Toutefois, à force d’insister, les Bavarois ont fini par trouver la faille. Peu avant la demi-heure de jeu, Leon Goretzka a fusillé le gardien de l’Eintracht sur une action initiée par une perte de balle de Stefan Ilsanker et un très bon travail de Robert Lewandowski, passeur décisif. Dans la foulée, Leroy Sané a une nouvelle fois mis à contribution Kevin Trapp… mais c’est alors que la défense du Bayern Munich s’est oubliée.Trois minutes après l’ouverture du score, sur un corner venu de la gauche frappé par Filip Kostic, Martin Hinteregger a été totalement oublié. Plein axe aux six mètres, le capitaine de l’Eintracht a placé une tête imparable pour Manuel Neuer. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup avec Joshua Kimmich qui a perdu son duel avec Kevin Trapp avant qu’Almamy Touré ne voit Manuel Neuer se reprendre. Serge Gnabry, quant à lui, a trouvé le poteau. A peine dix minutes après la reprise, Kevin Trapp s’est à nouveau distingué sur sa ligne face à une reprise de volée de Robert Lewandowski. Le gardien de Francfort a encore multiplié les parades et écœuré la ligne d’attaque bavaroise. Et à trop laisser passer d’occasion, les joueurs de Julian Nagelsmann ont été punis. Passeur sur le but de l’égalisation, Filip Kostic s’est mué en buteur à sept minutes de la fin du temps réglementaire sur une frappe du pied gauche croisée à ras-de-terre sur laquelle Manuel Neuer a été totalement surpris. Leon Goretzka a eu une dernière occasion dans le temps additionnel mais Kevin Trapp a permis à son équipe de tenir sa première victoire de la saison (1-2). Le Bayern Munich, au-delà de ce premier revers, pourrait voir le Bayer Leverkusen revenir à hauteur.