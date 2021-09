Le Bayern Munich capitalise. Lancé à pleine vitesse dans cette saison, le champion en titre n'a éprouvé aucune difficulté à disposer de Greuther Fürth ce vendredi soir (1-3). Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre longtemps pour voir l'armada bavaroise débloquer la situation. Au bout de dix petites minutes, Thomas Müller, en bon filou, ouvrait le score d'une reprise victorieuse (0-1, 10eme). Très habiles de leurs tentatives à mi-distance, les hommes de Julian Nagelsmann faisaient le break à la demi-heure par Kimmich, d'un coup de canon précis (0-2, 29eme). Robert Lewandowski, de son côté, voyait sa tentative heurter le barre (45eme+2).

Pavard voit rouge

Le second acte a été un peu plus contrasté pour le Bayern. D'abord parce que Benjamin Pavard a laissé ses coéquipiers à dix dès la 48eme minute de jeu après un tacle mal maîtrisé sur Green. Mais aussi parce que Robert Lewandowski a interrompu sa série en ne trouvant pas le chemin des filets, ce qui est assez rare pour être souligné. Si le Bayern a ajouté un troisième but sur un "csc" de Griesbeck (0-3, 68eme), Itten a sauvé l'honneur en fin de match pour les locaux (1-3, 88eme). Mais, l'affaire était réglée depuis longtemps et les coéquipiers de Lucas Hernandez et Dayot Upamecano restent donc en tête de la Bundesliga.