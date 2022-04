Un choc haut en couleurs. Le Bayern Munich défiait, ce samedi, le Borussia Dortmund pour le compte du Klassiker allemand comptant pour la 31eme journée de Bundesliga. Et ce sont les Munichois qui ont fait parler la poudre en premier. Dès le quart d'heure de jeu et sur un corner de Joshua Kimmich, côté droit, Leon Goretzka remisait de la tête vers le second poteau. Serge Gnabry surgissait pour marquer du droit. Le même Gnabry croyait doubler la mise quelques instants plus tard suite à un contre éclair. Mais le VAR annulait cette réalisation suite à une position de hors-jeu de l'attaquant. Pas de quoi décourager les Bavarois néanmoins. Suite à une perte de balle de Zagadou, Thomas Müller trouvait Robert Lewandowski qui marquait sans contrôle du gauche afin de permettre aux locaux de breaker avant le repos.En face, côté munichois, Erling Haaland avait bien du mal à se montrer. Peu après le retour des vestiaires, le BVB obtenait un penalty suite à une intervention ratée de Joshua Kimmich sur Marco Reus dans sa surface. Emre Can réduisait ainsi la marque. Mais le Bayern, opiniâtre et supérieur dans les échanges et les duels, allait finalement aggraver le score et sceller le destin de la rencontre. En toute fin de match, Musalia profitait d'une remise de Marcel Sabitzer pour terminer de près du pied droit. 3-1, score final. Dominateur face à son dauphin, le Bayern Munich s'offre le 32eme titre de son histoire.