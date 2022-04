Bundesliga (J29) : Dortmund se relance à Stuttgart

Ça s’appelle un changement bénéfique. Après seulement 2 minutes de jeu, Giovanni Reyna - victime d'une douleur lors d'une course - a été remplacé par Julian Brandt. Et, sur la pelouse de Stuttgart, l'entrant précoce n'a pas tardé à se signaler. Dès la 13ème minute de jeu, il a ainsi ouvert le score en faveur du Borussia Dortmund, profitant de la 7ème passe décisive d'Erling Haaland. Corrigé par Leipzig lors de sa dernière sortie (1-4), le Borussia a dû composer avec d'autres blessures dans cette rencontre car Mahmoud Dahoud a été touché à l'épaule - et remplacé par Axel Witsel dès la 30ème. Mats Hummels a aussi dû quitter la pelouse.

Auswärtsdreier in der Tasche. 💼 pic.twitter.com/9hRyaJ9Qvx

— Borussia Dortmund (@BVB) April 8, 2022





Le champion du monde 2014 a lui été remplacé à la pause par Dan-axel Zagadou. Menés, les locaux ont tenté d'afficher plus d'intensité mais la réussite n'a pas été présente, notamment sur le tir de Stenzel, qui a caressé la barre transversale de Kobel (61ème). Julian Brandt n'a demandé de l'aide à personne pour inscrire un doublé d'un tir sec armé à l'entrée de la surface de réparation quelques minutes plus tard (71ème).



Avec cet avantage de 0-2, Dortmund a beaucoup subi mais rien n'a tourné dans le bon sens pour Stuttgart. Une main de Guerreiro dans la surface n'a pas été sifflée (74ème), tandis que la tête de Mavropanos n'a pu prendre le chemin des filets, pour quelques centimètres (82ème). Au métier, Dortmund a donc pris les 3 points pour revenir de façon provisoire à 6 unités du Bayern Munich, qui recevra Ausbourg, samedi (15h30). Stuttgart reste scotché à la 15ème place, et pourrait se retrouver dans la zone rouge en fonction des résultats de l'Arminia Bielefeld et du Herta Berlin.