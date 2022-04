Ce Bayern a de la réserve. Face à une équipe de Fribourg invaincue en Bundesliga depuis près de deux mois, les Bavarois ont dû se montrer patients pour venir à bout du cinquième du classement dans cette rencontre de la 28e journée.



Il a fallu attendre la 82e minute, et la frappe de Coman au premier poteau, pour voir la formation munichoise se détacher (1-3). L’ailier français signait une trentième réalisation en Championnat d’Allemagne à l’occasion de son 155e match.

Des remplaçants déchaînés

Son coéquipier Goretzka, lui, n’avait plus marqué depuis le 6 novembre 2021, handicapé par une blessure de plus de trois mois. Le coup de tête de l’Allemand permettait au Bayern d’ouvrir le score (0-1, 58e), cinq minutes avant la réaction de Fribourg signée Petersen (1-1, 63e), entré une minute plus tôt !



Mais Gnabry lui rendit la pareille. Sur le terrain depuis la 73e minute, l’ailier allemand redonnait l’avantage au leader du Championnat quelques secondes plus tard (1-2, 73e) avant le coup de grâce de Coman.



Le Bayern s’offrait un dernier plaisir avec le but de Sabitzer, encore un entrant… (1-4, 90e + 6). Au classement, la formation de Nagelsmann comptait neuf points d’avance sur Dortmund (2e) programmé contre Leipzig en début de soirée.