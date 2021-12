Bundesliga (J16) : Le Borussia Dortmund s'impose, Haaland buteur

Sans convaincre, le Borussia s'accroche au Bayern

Ce mercredi soir, l’insatiable buteur a une nouvelle fois su inscrire son nom au tableau d'affichage, à l'occasion de la réception de Greuther Fürth pour le compte de la 16ème journée de Bundesliga. Juste après le titre honorifique de champion d'automne du Bayern, conséquence de la correction infligée à Stuttgart (0-5), le natif de Leeds a su marquer deux buts en faveur du Borussia Dortmund, ses 12 et 13ème de la saison sur le plan national.Dans un match plutôt poussif de la part des joueurs dirigés par Marco Rose contre la lanterne rouge de la Bundesliga, c'est d'abord un penalty qui a permis à Haaland de s'illustrer. A la suite d'un tir du Norvégien contré par le bras de Bauer dans la surface de réparation, et après confirmation du VAR, l'attaquant du Borussia a ouvert la marque en prenant le meilleur sur Burchert, le portier adverse (33ème). Pas forcément très inspirée dans ses choix de passes et décalages,Sans maîtrise, mais avec un cynisme important, le Borussia a sanctionné le manque d'expérience du promu lors du second acte. Haaland, encore lui, a repris un coup-franc tiré par Brandt en propulsant le ballon dans la lucarne (82ème). La soirée s'est conclue par une dernière réalisation, œuvre de Donyell Malen via un pointu (89ème).