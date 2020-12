Ce samedi, pour le compte de la 11e journée de Bundesliga, le Bayern Munich, champion en titre et dauphin du RB Leipzig au coup de sifflet initial, se rendait sur le terrain de l'Union Berlin, 8e. Et le club munichois a été surpris par l'ouverture du score des locaux dès la 4e minute.pour ainsi altérer une première fois le tableau d'affichage. Un premier coup de semonce avait d'ailleurs été tiré par Berlin dès la 2e minute, quand la frappe de Taiwo Awoniyi obligeait Manuel Neuer à briller. Un Neuer de nouveau sollicité par une tentative signée Ingvartsen dix minutes plus tard. C'est à quelques encablures du repos (43e) que le Bayern allait enfin rétorquer avec une franche opportunité, Andreas Luthe œuvrant pour détourner au sol un tir signé Gnabry. L'Union Berlin, plus frais que son prestigieux invité, avait dominé les échanges tout le long du premier acte.Les hommes d'Hansi Flick allaient revenir avec de meilleures intentions dans le second. Joliment mis sur orbite par Lewandowski, Kingsley Coman butait sur Luthe à la 55e minute. On retrouvait les deux attaquants munichois à 20 minutes du terme de la rencontre pour l'égalisation des visiteurs. Mais cette fois, les rôles étaient inversés, avec Coman qui servait Lewandowski après un bon travail sur le flanc gauche.grâce à une reprise sans contrôle du pied droit.L'Union sentait bien que les Bavarois n'étaient pas sereins et s'offrait de belles opportunités à 10 minutes de la fin. Ainsi, Taiwo Awoniyi alimentait Keita Endo dont la tentative du droit à l'entrée de sa surface faisait briller Manuel Neuer. Sollicité à nouveau deux minutes plus tard par une tête de Friedrich, Neuer stoppait le cuir en deux temps. Luthe repoussait de son côté une tête de Sané sur un centre de Coman en fin de match. 1-1, c'était le score final et ce Bayern n'a guère séduit, mais a limité la casse face à des Berlinois déterminés. Avec ce nul, les hommes de Flick gardent la tête du championnat à la différence de buts devant le RB Leipzig, tombeur du Werder Brême (2-0), mais un succès du Bayer Leverkusen dimanche offrirait à la Bundesliga un nouveau leader.