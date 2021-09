Bundesliga : Hertha Berlin, un mercato ambitieux mais pour quels résultats ?

Encore une fois, cet été, lors du mercato, le Hertha Berlin n'a clairement pas chômé et il s'est particulièrement renforcé. Parmi les arrivées les plus marquantes, certains noms disent forcément quelque chose pour les suiveurs du championnat de France de Ligue 1. Par exemple, on peut citer celui de l'attaquant polyvalent international monténégrin Stevan Jovetic, aujourd'hui âgé de 31 ans et qui a quitté l'AS Monaco, après un total de quatre années passées sur le Rocher. Autre nom connu des fans de Ligue 1, celui de l'attaquant international algérien Ishak Belfodil, formé du côté de l'Olympique Lyonnais et aujourd'hui âgé de 29 ans.

Le Hertha n'est que 16eme Il y a également eu l'attaquant français Myziane Maolida (22 ans), arrivé en provenance de l'OGC Nice. D'autres joueurs sont également venus renforcer cet effectif du club allemand. Si ces arrivées et les autres sont plus qu'intéressantes, pour l'instant, cela a bien du mal à payer pour le Hertha Berlin. En effet, après quatre journées disputées dans le championnat d'Allemagne de football, le club basé dans la Capitale ne pointe qu'à une bien anonyme seizième place, au niveau du classement de Bundesliga. Une place de barragiste. La faute à un exercice qui a eu bien du mal à se lancer. En effet, les trois premières journées n'ont donné lieu qu'à des défaites.

Dix buts encaissés lors de ses trois premiers matchs de Bundesliga Le premier succès du club, cette saison, ne date que de ce dimanche, sur la pelouse de Bochum, sur le score de 3-1. Lors de ses trois premières rencontres, le Hertha avait encaissé pas moins de dix buts, dont cinq rien que contre le Bayern Munich (5-0), le 28 août dernier, pour seulement deux inscrits. Le club berlinois va devoir trouver les solutions pour tenter d'éviter de revivre une saison aussi compliquée que celle de l'an dernier. En effet, jusqu'à très tard lors de ce fameux dernier exercice, le club n'était pas sûr à 100% de rester dans l'élite. Pourtant, l'année dernière comme cette année, il avait fait en sorte d'avoir l'effectif pour viser plus haut.