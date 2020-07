Le Werder Brême, 56 saisons en Bundesliga, pourrait être envoyé en deuxième division par une formation qui n'a jamais goûté à l'élite du football allemand. Après avoir ramené un match nul (0-0) du Weserstadion, Heidenheim est à 90 minutes d'une promotion inédite en Buli. Un véritable miracle pour une formation qui n'a été sur le podium de la 2. Bundesliga qu'à trois reprises cette saison : à l'issue de la première journée et après les deux derniers matchs du championnat.

Un but à la 95eme qui change tout



La phase finale du hold-up a eu lieu le 21 juin. L'opération a duré moins d'un quart d'heure. Ce jour-là, les coéquipiers de Sebastian Griesbeck ont renversé Hambourg (2-1), le troisième, pour lui piquer la place de barragiste. Menés au score, les joueurs d'Heidenheim ont pu compter sur un but contre son camp de Jordan Beyer et une réalisation de Konstantin Kerschbaumer au bout du temps additionnel pour rêver de première division. Une vraie chance pour un club qui a perdu trois des neuf matchs joués depuis la reprise de la saison. Une de ces défaites à eu lieu à la dernière journée contre le champion Bielefeld (3-0). Un revers sans conséquence puisque le HSV, qui aurait pu repasser devant, a dans le même temps été battu par Sandhausen (1-5). Le club du Bade-Wurtemberg a eu une belle étoile et en a profité.

Tim Kleindienst, Monsieur doublé



Il peut aussi compter sur un attaquant talentueux. Tim Kleindienst a été le leader offensif d'un FCH qui jouait encore dans les divisions régionales en 2009. Impliqué sur 20 buts en 27 apparitions, l'ancien international allemand U20 a fait trembler les filets à 14 reprises. Un apport décisif. Quand il a marqué, son club n'a jamais perdu. Mais c'est peut-être parce que l'attaquant a fait du doublé sa spécialité. Celui qui avait commencé la saison à Fribourg en a inscrit six cette saison. Un beau ratio !

L'incroyable longévité de Frank Schmidt



Pour avoir une chance de monter, Frank Schmidt a su titrer le meilleur d'un attaquant arrivé à la fin du mercato estival. Un pari réussi car l'entraîneur avait déjà eu Kleindiesnt sous ses ordres. Le joueur de 27 ans avait été prêté à Heidenheim en 2016. Frank Schmidt y était déjà. Et à l'époque, sa longévité était déjà remarquable. Le coach né à Heidenheim est un enfant du club. Il y a joué les quatre dernières saisons de sa carrière de joueur. En septembre 2007, trois mois après avoir raccroché les crampons, il a été nommé au poste d'entraîneur. Il était alors question d'un intérim de six mois. Mais son baptême du feu en Öberliga, le quatrième échelon du football allemand, a été une réussite. Sa méthode a convaincu sur le long terme et plus de douze ans plus tard, il n'est plus qu'à un petit match d'une accession historique en Bundesliga.

Le Werder s'est compliqué la tâche :