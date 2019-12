Bundesliga : Gladbach se paie le Bayern

Leader surprise de la Bundesliga depuis quelques semaines, le Borussia Moenchengladbach passait un sacré test ce samedi. À domicile, l’équipe de Marco Rose s’est montrée à la hauteur du rendez-vous. Evoluant sans complexe et avec beaucoup de combativité, elle a réussi l’exploit de l’emporter. Une victoire de prestige qui porte la signature d’un ancien de la Ligue 1. Alors que son équipe était menée au score, l’Algérien Ramy Bensebaini a claqué un doublé. Bensebaini, ce héros

M’Gladbach a dû beaucoup souffrir dans cette rencontre face au tenant du titre. Mais, Marcus Thuram et ses coéquipiers l’ont fait sans rompre, ou plutôt en limitant la casse. Durant le premier acte de la partie, le Bayern a eu une multitude d’occasions nettes mais n’en a transformé aucune. Robert Lewandowski, muet depuis deux matches, a raté le cadre à deux reprises dans des positions avantageuses, tandis que Joshua Kimmich a vu sa frappe rasante de 20 mètres sortie sur la ligne par Yann Sommer. Des tentatives non converties que les Munichois ont fini logiquement par regretter.



Car s’ils ont trouvé la faille par l’intermédiaire d’Ivan Perisic (49e), qui avait remplacé Corentin Tolisso (blessé), l’équipe de Hansi Flick a fourni une seconde période d’une moins bonne facture que la première. Sentant qu’ils avaient un coup à jouer, les locaux sont sortis progressivement de leur camp. Et bien leur en a pris puisque dès l’heure du jeu ils égalisaient par Ramy Bensebaïni. Le champion d’Afrique a rétabli la parité d’un merveilleux coup de casque à la suite d’un corner. 1-1, on pensait ce choc parti pour s’achever sans vainqueur, mais à la 90e un autre tournant s’est produit. Javi Martinez a fauché Marcus Thuram dans la surface. Le pénalty était indiscutable, et Bensebaini s’en est donné à cœur joie pour le transformer. Le natif de Constantine devenait alors le héros du Borussia Park. Le Borussia Dortmund se déchaine

En s’inclinant face au leader, le Bayern réalise une très mauvaise opération dans la course au titre. Et au-delà de cela, les Munichois se retrouvent dans une situation très inquiétante puisqu’ils reculent au 6e rang du classement. Ils se sont fait notamment devancer par Dortmund et Fribourg. Le BVB a confirmé son redressement en atomisant Dusseldorf (5-0) à domicile, tandis que la formation bavaroise a battu Wolfsburg sur la plus petite des marges (1-0). Cet après-midi de Bundesliga a aussi vu le RB Leipzig, futur adversaire de l’OL en Ligue des Champions, prendre le dessus sur Hoffenheim. L’équipe de Julian Nagelsmann reste bien calée en haut du classement, à un point seulement du leader.